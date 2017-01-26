«Татфондбанк» привлек нового акционера в лице «Татэнерго» и будет спасен от банкротства. Компания выкупила у проблемного банка акции на сумму 2,4 млрд. рублей, а именно такой суммы не хватало кредитной организации, чтоб удержаться. Можно сказать, «Татэнерго» — новый собственник банка, другие акционеры уменьшили доли акций в «Татфондбанке».

Несмотря на то, что выход найден, и история с неликвидностью банка подходит к концу, вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» могут не вернуться в банки даже после устранения проблем. Лицам, которые хотят получить свои вклады на руки, не отказывают в их законном праве. Банки-агенты уже вернули вклады желающим их забрать на 92%, 142 тыс. вкладчиков добились возмещения. Клиенты «Интехбанка» получили назад свои кровные на 89%, таковых набралось 23 тыс. человек. Каждый банк-агент, особенно «Ак Барс» и «ВТБ», рассчитывали заполучить себе напуганных клиентов банка с проблемами, а «Татфондбанку» придется заново возвращать доверие народа.

Судьба «Татфондбанка» спорна и неопределенна. Эксперт Игорь Кох объяснил через СМИ населению, как ситуация с нелииквидностью вообще возникла. «Татфондбанк» сам виноват случившемся – сделал ряд непозволительных вещей. Во-первых, много поставил на сомнительные сделки и прогорел, потеряв активы. Во-вторых, сам являлся санатором, имея проблемы. Банк «оздоровлял» другие банки, сам будучи нездоровым финансово. В любом банке, даже самом мощном финансово, не стоит держать больше «страховой суммы» 1, 400 00 рублей – от ликвидации ни один банк не застрахован.