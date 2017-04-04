"Татнефть" собирается получить у Украины долг в размере 144 млн. долларов

«Татнефть» подала судебный иск в Федеральный окружной суд Колумбии с требованием заставить Украину выплатить долги в размере 144 млн. долларов.

В судебном иске компания требует начать исполнение решение гаагского суда, которое обязывает Украину выплатить компенсации в размере 112 миллионов долларов, а также проценты, набежавшие за три года. Однако Украина предприняла попытку к обжалованию данного решения, но она не увенчалась успехом.

Также «Татнефть» собиралась судиться с некоторыми украинскими бизнесменами, желая взыскать с них сумму в общей сложности более 344 млн. долларов. Но суд не стал рассматривать этот иск из-за отсутствия какой-либо вероятности на успех.