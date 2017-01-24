Транстихоокеанское партнерство покидают Соединенные Штаты Америки

США решили покинуть Транстихоокеанское партнерство, обрекая его на развал. Эксперты пишут, что всякий смысл альянса ТТП потеряется, но таково решение Дональда Трампа. Новый президент, как опытный экономист, не любит многосторонние торговые союзы, сейчас он договаривается о зоне свободной торговли с двумя странами – Канадой и Мексикой.

Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что международные отношения, все союзы и альянсы его будут мало касаться. Договор NAFTA миллиардер заключает только потому, что Мексика и Канада – ближайшие соседи. В свою очередь, в будущий альянс пригласят только страны, которые обеспечивают 80% ВВП, и вокруг Америки все должно было строиться и функционировать. Многие страны без США просто не потянут высокие требования. 11 стран должны были опираться на Америку и противостоять Китаю, экономика который набирает обороты в Азиатском регионе. Идея создания такого рода конкуренции принадлежала Бараку Обаме, а Дональд Трамп сейчас устраняет большую часть инициатив предшественника.

От Транстихоокеанского партнерства не собирается отказываться Австралия. Она намерена напоминать Трампу, что поддерживает ТТП Рекс Тиллерсон, госсекретарь. В Конгрессе США имеется немало сторонников нового международного партнерства, Трамп еще убедится, что с конгрессменами нужно считаться. Теоретически, ТТП может работать и в формате «12-1», и о таких перспективах Австралия договаривалась с Японией.