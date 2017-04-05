Украинский эксперт высказался насчет ограничений денежных переводов из России

Недавний ввод запрета на перевод денежный средств из России в Украину приведет к значительному уменьшению поступлений валюты в страну, что негативно отразится на курсе национальной валюты. Об это журналистам рассказал украинский эксперт по вопросам экономики.

Напомним, что российский лидер подписал указ о запрете денежных переводов с РФ на территорию Украины. Это является ответной мерой на запрет украинских властей на работу российских платежных систем на территории Украины.

Украинский эксперт по экономическим вопросам пояснил, что теперь гражданам Украины, работающим на территории России, придется копить деньги и провозить их обратно в страну в виде ручной клади. Он подчеркнул, что из-за введённых ответных мер украинская экономика не получит в этом году около одного миллиарда долларов.