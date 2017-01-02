Улюкаев: каков размер имущества взятого под арест министра?

Министра Алексея Улюкаева, пойманного на крупной взятке, уволили с должности в Министерстве экономического развития, а на его огромное имущество наложили аресту. К моменту задержания министр обладал землями и имением в Смоленской области. Во что любил вкладывать средства Алексей Улюкаев, рассказала СМИ представительница Басманного суда Юнона Царева. «Газета.ру» пишет: чиновник с 2012 года работал над тем, чтоб у его семьи была усадьба в деревне Абрамово на Смоленщине — оппозиционер решил увлечься импортозамещением.

Как отмечает издание «Собеседник», импортозамещение — «все свое, натуральное» так и осталось хобби Улюкаева. В фермерское хозяйство это не переросло, две коровы и восполняли только нужды семьи чиновника, обеспечивая его детей домашним сыром и творогом, поголовье скота не выросло. Жители Абрамово отмечают: как только министр для себя и своих детей купил «домик в деревне» — им подтянули коммуникации, доделали асфальтовую дорогу, однако земли так и продолжили «гулять», поскольку чиновник никак не собирался их задействовать. Чиновники пытаются доказать, что благоустройство села и визиты туда Улюкаева – совпадение, но им не верят. Еще именно на чиновника, помимо его усадьбы, записано двенадцать участков земли, квартира и дача.

Как сообщает «Газета», на супругу Алексея Улюкаева Юлию записано достаточно на «первое время»: квартиру за 100 млн. рублей чиновник «распределил» между супругой и детьми. На жену, бывшую крымчанку, Улюкаев записал пять участков земли, два дома и две квартиры, видимо, опасаясь ареста имущества. 500-900 млн. рублей чиновник в свое время «разбросал» по родственников, скрывая от налоговой. Сын Улюкаева Дмитрий два года владел компанией «Ronnieville Ltd», но вскоре попросил отца избавить его от этого имущества, переписав оффшоры на молодую жену.