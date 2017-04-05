Владимир Путин одобрил ответные меры против украинских платежных систем

Российский лидер подписал новый законопроект, согласно которому перевод денежных средств из России в Украину будет невозможен. Подробнее с новым законом может ознакомиться любой желающий.

Теперь, если работа русских платежный систем будет ограничена на территории какой-либо страны, то денежные переводы туда из России будут возможны только в том случае, если данная платежная система контролируется Россией.

Закон начнет действовать уже в следующем месяце и будет действовать относительно всех стран негативно повлиявших на работу российских банков. В первую очередь законопроект коснется Украины, которая ограничила работу российских банков на своей территории.