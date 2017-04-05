Владимир Путин принял новый закон об освобождении от налогов резидентов

До этого закон был принят депутатами государственной думы и одобрен в Совете Федерации. Теперь физические лица, понесшие убытки от западных санкций, могут не платить налоги в России.

Для того, чтобы получить освобождение от налогов этим людям придется доказать, что в том налоговом периоде, за который они хотят получить освобождение, они являлись резидентами иностранного государства.

Сейчас правительство решает, на какие именно санкции будет распространяться новый законопроект. По нынешнему налоговому кодексу резидентом является тот человек, который проводит в России не менее шести месяцев за один год.