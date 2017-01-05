Вода и свет подорожали на 50 процентов в квартире каждого третьего россиянина, — пишет сайт телеканала «РЕН.ТВ». Этих граждан не нужно жалеть – они сами виноваты, не установили вовремя газовые счетчики и счетчики на воду. В 1,5 раза коэффициент в платежке вырос с нового года только доля тех, кто не сподобился установить счетчик. Не все дома имеют такую возможность технически, избежать штрафа в виде «подорожания» могут только те, у кого дом аварийный или подлежит сносу.

Тарифы ЖКХ с лета прошлого года «взлетели», но не на 50%, и не в 1,5 раза. Вода стала дороже, но на 7-8% в зависимости от того, холодная она или горячая. Свет в доме тоже стал дороже, но на 15%, а не на 50%. ЖКХ призывает не усугублять эту кризисную ситуацию и установить счетчики. Новые квитанции придут оштрафованным уже в конце января, и потому февраль стоит встречать со счетчиками. Граждане России пока плохо проинформированы о том, зачем считать потраченную воду и газ, зато зачем нужен дома счетчик на электричество – знают прекрасно с советских времен. Некоторые научились его «обманывать», заставляют «крутиться назад», чтоб ЖКХ остался должен. Свет – это то, за что никогда не платили по нормативу по числу прописанных, и счетчик света есть у 95% россиян.

«Новые Известия» отмечают: нормативы потребления по числу прописанных – это та иллюзия экономии, в которой живут некоторые граждане. Но как быть с потреблением воды, многие уже поняли: счетчика на воду нет у 35% жильцов. Обычно в квартирах таких «бытовых воров» прописан один человек, а льет воду больше и дружная семья. С этим явлением можно бороться только штрафами.