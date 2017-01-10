Выплата пенсионерам в 5 тысяч рублей будет выдаваться с 13 по 28 января

Пенсионерам незачем волноваться: единоразовая помощь будет выдана на руки с 13 по 28 января. Праздники закончились и для почтальонов, и для Пенсионного Фонда, и для бухгалтерии и других ведомств. Подавать заявление в ПФР не нужно – каждый человек, проживающий постоянно в РФ, получит единоразовую помощь по ведомостям, для чиновников будет лучше закрыть эти ведомости до февраля.

О правилах получения денег пишет издание «Лента» ру. Правило будет только одно – быть дома на момент прихода почтальона, чтоб потом не пришлось в феврале волноваться за деньги. Данные 5 тыс. рублей – компенсация за то, что второе полугодие 2016 года не было щедрым на индексацию. В начале 2017 года обещают не только дать один раз по 5 тыс. рублей, но и проиндексировать пенсию соразмерно инфляции. Даже если пенсионер по старости получает «военную пенсию», одноразовую выплату он все равно получит. Задержки выплаты тоже не будет – в интересах ПФР поскорее отчитаться за потраченные деньги.

Ранее ходили слухи, что выплату 5 тыс. рублей задержат после праздников, но этот год порадовал россиян короткими каникулами, поэтому «сюрпризом» порадуют вместе с пенсией, и неважно, как лицо поучает пенсию – на руки ли на карточку. Если отъезд с 13 по 28 нельзя отложить, то сумма или перечислится на пенсионную карточку, или придет на дом сама. Специально бегать в пенсионный фонд ради 5 тыс. не придется. Всего 220 млрд. рублей должны найти своих адресатов, срока давности у «подарка» нет.