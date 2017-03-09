Зарплаты медикам будут составлять 200% от средней зарплаты по региону

Владимир Путин пообещал медикам Брянского перинатального центра, что 2018 год увеличит их зарплаты. Сейчас медик получает 180% от средней региональной зарплаты, медсестра – 100%, то есть усредненную зарплату по региону. Но глава государства хочет сделать зарплату врача ровно вдвое больше, чем зарплата по региону – все 200%. Ведь «Женщина с нами, когда мы рождаемся», и жить она должна достойно.

Брянские женщины не сильно жаловались президенту на невзгоды: для медиков и рожениц центра было сделано очень много. Другая беда, что мужчины в акушеры идти не хотят, но тут президент ничего не решает. Младенческая смертность зато ниже, чем в ЕС, хотя оборудование и российское. Оно становится качественнее из года в год, Брянск в состоянии спасать даже самых безнадежных малышей, от которых раньше медицина отказывалась. Так же Владимир Владимирович пообщался с брянскими врачами других областей здравоохранения, пообещав 200% средней региональной зарплаты в 2018 году.

Обещания Путина не мешают зарплатам медиков в некоторых областях падать и плохо расти. Это объясняется зависимостью зарплаты медиков от средней зарплаты всего субъекта, а у шести регионов сейчас не лучшие дни. Трудности наблюдаются у Дагестана, Еврейской автономии, Адыгеи, еще трех регионов. Но если одним областям урезали всего 26 рублей, то другие теряют и под 2 тыс. рублей. Самые бедные врачи живут и работают в Калмыкии.