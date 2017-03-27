Журналистам стало известно о размере пошлин на ввозимую продукцию из России в Турцию

Министерство сельского хозяйства получило сведения от турецкой стороны, говорящие о введении пошлины на ввозимую продукцию с территории России. Об этом общественности поведала газета «Известия».

На прошлой неделе было принято решение о возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции в Турцию. Однако Анкара с 15-го марта прекратила выдавать лицензии на импорт некоторых продуктов, ввозимых из России. Принятие такого решения, можно назвать продуктовым эмбарго.

Теперь пошлина на кукурузу равняется 130 процентов, на рис 45, на подсолнечное масло 36, и это далеко не полный список продуктов, на которые распространяется пошлина. Стоит отметить, что сложившуюся ситуацию министерства обеих стран никак не комментируют.