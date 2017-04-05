Журналистам удалось выяснить, на каких условиях МВФ выделит новый транш Украине

Оказалось, что Украине придется выполнить целый список различных условий, чтобы МВФ предоставил очередной транш. Об этом сообщает украинское информационное агентство «Украиiнськi новини».

Теперь Украине необходимо разработать и принять концепцию пенсионной реформы, а также создать замену действующей структуре, занимающейся налоговыми вопросами. Разрешить все эти вопросы украинскому правительству необходимо до конца текущего месяца.

В том случае если украинские власти успеют вовремя разобраться с данными проблемами, то МВФ одобрит выделение четвертого по счету транша в размере одного миллиарда долларов.