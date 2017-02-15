Ребенок притворился спящим в снежном сугробе в Казани во время приезда Вячеслава Володина

Курьезный случай с участием Вячеслава Володина, Рустама Минниханова и неизвестного мальчика произошел на детской площадке в Казани. Во время рабочего визита председателя российского парламента в столицу Татарстана маленький ребенок притворился спящим на сугробе на детской площадке, в непосредственной близости от делегации.

Фотография с этой курьезной встречи появилась в Инстаграме, на страничке, посвященной городу Казани. Автор снимка назвал его «фотографией дня». Изображение на фотографии действительно очень странно выглядит.

Большая делегация с участием высокопоставленных чиновников Вячеслава Володина и Рустама Минниханова прошлась мимо детской площадки, на которой играл в это время маленький мальчик. Ребенок, увидев, что к нему приближаются несколько людей в костюмах, решил притвориться спящим. Картина получилась курьезной и странной, но от того не менее веселой.

Пользователи соц. сетей не только посмеялись, но еще и выразили озабоченность ситуацией. Многих обеспокоило, что мальчик всерьез может заболеть, долго лежа на снежном сугробе. Другие поинтересовались, как охрана высокопоставленной делегации смогла допустить, что ребенок находился в такой непосредственной близости во время работы чиновников.

По данным СМИ, Вячеслав Володин прибыл в столицу Татарстана тринадцатого февраля с рабочим визитом.