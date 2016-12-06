Новогодний фейерверк в Кирове запустят в час ночи 1 января

Стало известно, какие сюрпризы готовят для жителей города Кирова местные власти в предстоящие новогодние праздники.

В администрации Кирова сообщили, что на 16 декабря запланировано открытие Резиденции Вятской Снегурочки. С 16 по 18 декабря в Кирове состоится предпраздничный фестиваль молодежных театров моды «Зимние забавы». С 17-го декабря начнут зажигаться новогодние елки: у ДК «Родина» (17 декабря), областной филармонии (18 декабря), на площади Конева (18 декабря), в Нововятском районе (22 декабря). 23 декабря в 16:00 должно состояться открытие Изумрудного города на Театральной площади. В программе поучаствуют герои известной сказки. Среди них — Гудвин, Элли и Бастинда.Основные торжества, как нетрудно догадаться, запланированы на 31 декабря. В течение всего дня видеоэкран на Театральной площади будет транслировать музыкальные номера из известных фильмов. С 17:00 начнется детская программа с участием актеров и героев сказок. А с 22:30 стартует шоу программа «Новогодние приключения в Изумрудном городе». На площади можно будет посмотреть выступление Президента РФ и полюбоваться на фейерверк, который начнется в 1 час.Отметим, что на Театральной площади в нынешний праздник будет работать каток. Запланированы массовые катания по субботам и воскресеньям. Пункт проката коньков откроют в помещениях второго корпуса ВятГУ.Праздничное оформление города будут создавать до 10 декабря. Иллюминация должна появиться в сквере 60-летия СССР и на Северной Набережной. Кроме того, на одно из зданий на Театральной площади с помощью светодиодных проекторов будут проецировать падающие снежинки.