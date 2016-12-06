В декабре в Кирове ударят морозы до -36 градусов

По информации сайта прогнозов погоды «Гисметео.ру», уже в декабре кировчан ждут сильные морозы выше 30 градусов. Похолодать до -36 может в середине месяца. В долгосрочной сводке такая температура прогнозируется на 16 декабря.

Днем 17 декабря может быть до -31, а 18 декабря — до — 30. В остальные дни декабря суперморозов пока не ожидается. В ближайшую неделю температуры будут колебаться от -3 (в субботу) до -12 (в среду) и -19 (в четверг). Снег будет идти ежедневно. Самыми снежными могут стать вторник и суббота.Ночные температуры на неделе дважды будут опускаться ниже 20 градусов. В ночь на среду ожидается -21 градус, в ночь на четверг — также -21.