В выходные в Кирове снова похолодает

Потепление, которое пришло в Кировскую область, будет недолгим. По данным сайта прогнозов погоды Гисметео.ру, зимние температуры вернутся в воскресенье, 27 ноября.

В этот день термометры в Кирове вновь покажут -10 градусов. Ночью (с воскресенья на понедельник) станет еще холоднее — до -17 градусов.В отличие от воскресенья суббота обещает быть не столь прохладной. Днем — до -5 градусов и снег. Кстати, в начале следующей недели в Кировской области, по данным портала, вновь потеплеет. В понедельник, 28 ноября, ожидается до -2 градусов, во вторник, 29 ноября. — до -1 градуса. Однако к среде холода вновь возьмут свое. В этот день прогнозируются все -10 градусов. Начало календарной зимы в Кирове может быть очень даже зимним. В следующий четверг, 1 декабря, в областном центре похолодает до -18 градусов.