1 Мая в Томске: в честь праздника в городе запланированы торжественные мероприятия

1 Мая в Томске пройдут праздничные мероприятия. Власти города сообщили о перекрытии движения на центральных улицах города. Шествия запланированы областной федерацией профсоюза, партией КПРФ.

В центре города Томска, 1 Мая запланированы торжественные шествия. На их время администрация города дала распоряжение перекрыть движение транспорта по центральным улицам. 1 Мая областная федерация профсоюза планирует по традиции провести шествие. Эта акция пройдет под ежегодным девизом:

«За достойную работу, зарплату и жизнь!».

Участники мероприятия начнут собираться около Дома Союзов, шествие стартует в 10:00. Планируется, что демонстранты пройдут по площади Дворца зрелищ и спорта, где после состоится митинг. Эту информацию сообщают на официальном сайте федерации. Также здесь информируют, что в колонне будут идти представители Либерально-демократической партии страны, фракции ЕР, «Общероссийского народного фронта», а также другие организации.

В городе запланировано еще одно шествие, оно должно будет пройти от площади Ленина до Новособорной. Организатором этой демонстрации является партия КПРФ. В колонне также пройдет Вера Ганзя, которая является депутатом Госдумы, после она выступит на митинге.

Необходимо отметить, движение транспорта по центральным улицам будет возобновлено в 14:00.