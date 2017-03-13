13 марта начался закрытый суд над хабаровскими живодерками

Сегодня, 13 марта, начался суд над хабаровскими живодерками. В здании Хабаровского суда слушание продолжается в эти минуты. Процесс проходит в закрытом режиме, учитывая широкий резонанс по скандальному делу.

Перед судом предстали трое обвиняемых: Алина Орлова, Алена Савченко и их знакомый – молодой человек, имя которого в средствах массовой информации не разглашается. Им приписывают обвинения сразу по четырем уголовным статьям.

Ранее, в феврале этого года, живодерки признали свою вину и раскаялись в содеянном, что, в конечном итоге, может сыграть им на руку при вынесении приговора. Непосредственно преступления были содеяны летом прошлого года, а широкий общественный резонанс вокруг них возник осенью. В Сети началась кампания травли живодерок, их имена стали известны на всю страну, а зоозащитники даже запустили кампании с петициями с требованием ужесточить законодательство в отношении живодеров.

Преступникам приписывают смерть не менее пятнадцати животных особей, а также обвиняют их в разжигании ненависти, оскорблении религиозных чувств и разбойном нападении. Ранее активисты требовали не менее десяти лет тюремного заключения для каждой из девушек.

История хабаровских живодерок привела к тому, что о возможном ужесточении законодательства в отношении таких преступников заговорили даже в Госдуме.