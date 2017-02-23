Сергей Семенов: ульяновцы уверены, что Сергея Семёнова надо выпускать из тюрьмы

Три выпуска шоу «Пусть говорят», посвященные «изнасилованию в Ульяновске», окончательно раскололи ульяновское общество. 21 февраля часть ульяновцев вышла на улицу в поддержку «насильника» Сергея Семёнова: собравшиеся требовали выпустить парня из тюрьмы – он не виноват. Виновата Диана Шурыгина, которая его провоцировала. Возле ТЦ «Детский мир» люди стояли с транспарантами «Он хороший!» и «Свободу Сергею».

Поимо феминисток, которые целиком и полностью на стороне Дианы Шурыгиной, и друзей Сергея Семёнова, устроивших митинг, есть те, кто не поддерживают никого. Сам Сережа на зоне тоже понял и осознал некоторые вещи, которые не мог вместить в себя раньше. Парень обратился к другим молодым людям: если в разгаре вечеринки на диване лежит пьяное девичье тело, то это тело лучше не трогать и тем более не верить, что ему есть 18 лет. Люди, которые пришли в 10:00 утра на улицу Гончарова, уверены в стопроцентной невиновности парня. В основном это его сверстники, которые тоже «ходят по грани». Может, они поймут, что девочка, согласившаяся на пьяный секс, вполне может подать на них в суд или написать в полицию, протрезвев, и будет в своем праве. Но людей насчиталось около сотни, близкие друзья Сергея передавали благодарность всем, кто пришел и поддержал, сказали спасибо за письма со словами понимания.

Защитники Дианы Шурыгиной, которые убеждены, что Сергей – подонок за сам факт своей роковой ошибки, не пришли на митинг сторонников «насильника». Столкновение закончилось бы дракой, а о подобном происшествии СМИ Ульяновска не пишут. Сторонники Дианы действуют в интернете, откуда выжили саму Диану. Они убеждены, что в 21 год пора бы знать, что пьяным девушкам нужно вызывать такси и отправлять домой, а не пользоваться их лепетом о согласии. Примет ли суд во внимание общественное мнение – покажет время, но Семёнов заявил, что сам себе обеспечит УДО.