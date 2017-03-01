17-летней жертве насилия Диане Шурыгиной предложили роль в кино

Семнадцатилетней жертве насилия Диане Шурыгиной предложили роль в кино. Несколько эфиров программы «Пусть говорят» сделали из нее настоящую звезду сети «Интернет». У Дианы множество хейтеров и поклонников, а популярность ее выросла настолько, что ей предложили роль в кино.

Во время одного из эфиров шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов сообщил Диане, что такой огромный резонанс в общественности вызвало ее симпатичное лицо, он рассказал девушке, что его знакомый режиссер восхитился лицом Дианы, заявив, что это лицо актрисы. Напомним, что Диана Шурыгина рассказала о том, что стала жертвой насилия на одной из вечеринок. Ее насильник Сергей Семёнов сегодня отбывает наказание в колонии, а множество пользователей социальных сетей обвиняют Шурыгину в том, что она сама стала инициатором интимных отношений с Сергеем.

Диана получила настоящую травлю в глобальной сети, но даже эта черная известность принесла ей плоды. Она получила предложение стать героиней кино, а именно, концовки криминальной драмы режиссёра Юрия Спиридонова «Егор Шилов». Эту новость она рассазала своим подписчикам в социальной сети «Вконтакте». Шурыгина рассказала, что думает над этим предложением.

Кстати, на сторону Дианы встала Олеся Малибу – эпатажная звезда, которая высказала мнение, что Сергей Семенов сам виноват в том, что вступил в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, чем сразу же нарушил закон. Остается только ждать, увидят ли поклонники и хейтеры Диану Шурыгину в кино, быть может, эта негативная популярность когда-нибудь сделает эту девушку знаменитой актрисой.