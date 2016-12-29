250 лет со дня рождения великого химика: Чарльз Макинтош создал немало полезных изобретений

Сегодня исполнилось четверть столетия со дня рождения Чарльза Макинтоша, который является талантливым химиком. Об этом передает российское издание.

Гений родился в 1766 году в Глазго, его отец был красильщиком. Мужчина в детстве увлекался наукой, а после окончания высшего учебного заведения пошел работать на производство, которое специализируется в химической отрасли. Через время он принял решение открыть свою фабрику. На протяжении всей жизни изобретатель поведал миру большое число своих открытий. Одно из главных его открытий стал плащ, который не промокал. Как часто происходит, данное изобретение было открыто совершенно случайно. Так, работая химик испачкал рукав каучуковым раствором, после он обратил внимание, что ткань перестала промокать. После опытов он запатентовал данное открытие, а через пару лет создал фирму, которая занималась производством непромокаемых вещей.

Еще одним изобретением Макинтоша стало отбеливающее средство для ткани, оно было создано совместно с Чарльзом Теннантом, который также был химиком. Другими словами, они стали изобретателями хлорной извести. Благодаря гениальности химика был открыт процесс восстановления железа с помощью углеродной окиси. Данный процесс отличался быстротой, удобством получения стали, чем действия того времени.