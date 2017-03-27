27 марта Международный день театра: в РФ на праздник предусмотрены скидки на театральные билеты

27 марта необходимо поздравлять всех людей, связанных с театральной деятельностью, так как в этот день у них профессиональный праздник.

Принято, что к таким работникам относятся не только актеры, режиссеры, звукоинженеры, светотехники, но и билетеры, гардеробщики. Стоит вспомнить слова Станиславского: «Спектакль всегда начинается со входа в театр». Через время данная цитата потерпела изменения, теперь среди театралов принято говорить: «Начинается театр с вешалки». Слова подтверждают, что каждая профессия в театре важна.

Данный праздник учредили в начале 60-х в городе Вена. Это произошло на девятом конгрессе МИТ при ЮНЕСКО. И уже с 1962 года по всему миру театральный работники отмечали свой профессиональный праздник. Необходимо отметить, что слово «театр» имеет древне-греческие корни. По традиции в театре принято играть комедию, трагедию, которые считаются популярнейшими жанрами. Также стоит отметить, что это символы театральных масок. Первая постановка прошла 2500 году до н.э. Она прошла в древнем Египте, ее сюжетом была выбрана мифология, а именно история бога Осириса, которому поклонялись египтяне.

Стоит отметить, что этот день считается также праздником для зрителей. Обычно в театрах проводят разные фестивали, праздничные постановки, показы. В РФ каждый год 27 марта проходит специальная акция, благодаря которой билеты в театры для россиян продаются со скидкой.