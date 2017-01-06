6 января православные празднуют сочельник: традиции и приметы

Накануне праздника Рождества день называется сочельником. Этот праздник отмечается 6 января. Об этом передает российское издание.

Название данного дня происходит от слова означающего пшеничные зерна в соке. В РФ зерна принято разводить в воде и меде, а в Украине – узваре. На сегодняшний день готовят кутью. Сочельник является строгим днем Рождественского поста. Необходимо употреблять только сочиво, а после появления на небе первой звезды можно употреблять и другую пищу.

Вся семья в этот день собирается за столом. На ужин принято красиво одеваться, избегая черный цвет в одежде. Ранее в канун 6 января клали сено на стол, в память о «яслях». Стол красиво украшали белоснежной скатертью, готовили 12 постных блюд. Что касается мясных блюд, их можно было класть на праздничный стол только 7 января. Также 6 января колядуют. Молодые люди ходят по соседям и знакомым, поют песни, выпрашивая угощения. Если в этот день пойти в баню, здоровье улучшится. Не советуют ткать, так как несчастье придет в дом. Ранее по приметам говорили о будущем урожае. Так, если на протяжении всего дня будет ясно, тогда урожай будет хороший. Яркие небесные звезды говорили об урожае чернике, а промерзшая земля – урожае хлеба.