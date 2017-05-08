9 мая Екатеринбург ожидает теплая погода

9 мая Екатеринбург ожидает резкое потепление, об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Во время парада в честь Дня Победы жители города могут во всей красе насладиться воздушным представлением, из-за переменной облачности.

5 мая в Екатеринбурга выпал снег, температура воздуха составила +5 градусов. Несмотря на предупреждение синоптиков, это стало неожиданным для жителей города. Еще 2 мая сотрудники Уральского гидрометцентра предупреждали о снеге и мокром дожде на 5 и 6 мая. Причиной похолодания стал циклон, который выполняет перемещение вдоль Полярного круга на север УрФО. На протяжении нескольких дней воздух прогревался до +10 — +13 градусов, скорость ветра достигала до 18 метров в секунду.

Исходя из нового прогноза синоптиков, 9 мая в городе ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +20 градусов. Ожидается переменная облачность, вероятны кратковременные дожди.

Необходимо отметить, что в честь праздника Дня Победы в Екатеринбурге по традиции пройдет парад Победы, который начнется в 10:00. До него пройдет торжественный ритуал «Память». В 11:00 состоится шествие «Бессмертный полк», а через час на площади 1905 года будут транслировать московский парад Победы, который состоится на главной площади страны. Во всех парках и культурных центрах города пройдут торжественные мероприятия, посвященные 72-годовщине Победы над фашистами. Завершит праздничный день фейерверк, начало которого запланировано на 22:30 в акватории городского пруда.