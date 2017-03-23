900 «Квартирных вопросов» и «Дачных ответов» задал и узнал телеканал НТВ

В воскресенье, 19 марта, в эфир телеканала НТВ вышел 350-й выпуск программы о жизни за городом с городским комфортом «Дачный ответ», а 15 апреля зрители увидят 550-й выпуск проекта о поиске смелых решений для создания стильных интерьеров «Квартирный вопрос».

За 16 лет существования в эфире программа «Квартирный вопрос» по-настоящему изменила мир вокруг нас. И вот уже 8 лет эту тенденцию поддерживает и «Дачный ответ». За 900 выпусков обе программы отремонтировали 25 000 квадратных метров жилья, проложили 12 километров проводов, поклеили 10 000 метров обоев, положили 11 километров плитки. За время вещания «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» могли бы выстроить целый микрорайон почти на 5 000 человек и огромный посёлок на 400 домов.

Ведущий Андрей Довгопол поделился секретом успеха: «Проект «Дачный ответ» живет так долго, потому что мы много смеёмся. А смех, как известно, продлевает жизнь. И также помогает нам строить!».

А ведущая «Квартирного вопроса» Оксана Козырева считает, что залог долголетия программ о ремонте в другом: «Помню, когда я только пришла на первую встречу с основателями программы Натальей Мальцевой и главным режиссёром Романом Кульковым, они меня в себя просто влюбили. Это совершенно нестоличное (да простят меня коллеги), очень интеллигентное отношение и к себе, и к работе, и к героям, когда всё по совести, по-настоящему, искренне. Европейский уровень в лучшем смысле этого слова. Когда ты понимаешь, что цель – предложить самое удачное решение, улучшить жизнь человека, то вырастают крылья и хочется продолжать творить!»

Новые выпуски «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» смотрите в субботу и воскресенье в 12:00 неизменно на телеканале НТВ.

Источник: НТВ