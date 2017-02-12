Администраторы игры «Синий кит» заставили 90 детей совершить суицид

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 90 случаев самоубийств детьми, которые являлись участниками игры «Синий кит».

Специалисты центра интернет-технологий РФ озвучили ужасную статистику, по которой 90 подтвержденных случаев суицидов были совершены подростками в финале игры. Это говорит о том, что имеются неопровержимые сведения, которые касаются того, что дети действительно участвовали в «группах смерти». Отмечается, что в реальности суицидов из-за игры может быть гораздо больше.

Специалисты предупреждают, что в ближайшее время РФ может захлестнуть волна суицидов детей. Дело в том, что за последние пару месяцев количество хештегов, указывающих на интерес к игре, стало гораздо больше. Администрация социальной сети «ВКонтакте» приняла решение заблокировать подобные группы и удалить эти хештеги. Несмотря на это кураторы игры продолжают подталкивать подростков на совершение самоубийств. Теперь они находятся в Инстаграме, а участники опасного развлечения размещают специальные хештеги под снимками. На сегодняшний день с такими подписями около 50000 записей. Психологи призывают родителей быть бдительными и обращать внимание на то, чем занимается ваш ребенок. Стоит отметить, что каждое новое задание участники игры получали в 4:20. Если ребенок просыпается в указанное время, это говорит о первом признаке участия в опасном развлечении.