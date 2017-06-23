В Республике Адыгея золотая медаль была вручена школьнице незаслуженно. Об этом на выпускном заявила Заира Паранук. В Минобрнауки приняли решение проверить утверждение девушки, для этого создана специальная независимая комиссия, которая должна будет подтвердить или опровергнуть эти слова.

В Адыгее, во время получения аттестатов, поблагодарить родителей и высказать свое мнение по поводу золотых медалей решилась выпускница Рузанна Туко. На сцене девушка поняла, что теперь учителя не властны над ее будущим, и рассказала всем о незаслуженном получении золотой медали Заирой Паранук. Все присутствующие на выпускном были шокированы таким откровением, конечно, праздник после этого был испорчен.

После торжества Туко также опубликовала в соцсети свое откровение, о котором не говорила на протяжении 10 лет. Ее правда набрала большое количество лайков и комментариев. Многие пользователи интернета восхищались храбростью бывшей школьницы, но были и те, кому не понравился ее поступок.

По утверждению девушки, ее одноклассница Заира Паранук получала хорошие оценки только по блату, так как ее мать является заместителем РОНО в регионе. В Минобрнауки Республики уже отреагировали на смелый вывод медалистки. Сообщается, что создана специальная комиссия, целью которой будет опровержение или подтверждение этих слухов.

Что касается самой «псевдоотличницы», она решила не реагировать на заявление Туко и отказывается комментировать его.