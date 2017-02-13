Крупная сеть супермаркетов «Пятерочка» объявляет о новых интересных предложениях для своих клиентов, которые продлятся до середины февраля текущего года.

Благодаря акциям, клиенты супермаркета смогут сэкономить на продуктах питания. Необходимо отметить, что новая акция стартует с 14 февраля и будет действовать на протяжении недели. Так, цены на большинство товаров, которые посетители смогут найти на прилавках, будут снижены почти в 1,5 раза. Под акцию попадают: соки, кофе, шоколад, мороженное, торты, фрукты, овощи, мясо, полуфабрикаты, икра, морепродукты, молочная и детская продукция. Помимо продуктов можно будет приобрести букеты, в которых будут по 5 роз или тюльпанов, по выгодному предложению – всего за 249 руб. Также продолжат действовать постоянное предложение по понедельникам и средам. В эти дни на определенных товарах будут применены специальные ценники.

Напомним, в столице РФ около магазина «Пятерочка» неизвестный в маске совершил выстрел в мужчину, после этого скрылся. В правоохранительных органах рассказали, что злоумышленник потребовал от мужчины деньги и личные вещи, но получив отказ достал пистолет. Нападавший выстрелил своей жертве в ногу.