Акции в «Пятерочке» с 28 февраля 2017 года: при покупке от 1500 рублей скидка 10%

С 28 февраля посетители супермаркета «Пятерочка» смогут воспользоваться выгодными акциями на приобретение различных товаров. Ознакомиться с предложениями можно с помощью каталога, который выпускает сеть магазинов.

Благодаря очередной акции, каждый клиент супермаркета имеет возможность собрать нужные продукты семейной корзины, при этом сэкономив приличную сумму денежных средств. Необходимо отметить, что фирменные каталоги издают один раз в две недели. Самыми популярными предложениями, которые встречались до сегодняшнего дня в «Пятерочке» являются: скидка до 50% на определенный товар, при приобретении 2 единиц продукции, третью магазин дарит бесплатно, скидки по специальным картам. Покупатели супермаркета могут собирать фишки, которые магазин выдает за каждые 200-300 рублей, потраченные на любую покупку.

Очередная акция «Пятерочки» начинается с 28 февраля и закончится 6 марта. Посетителям супермаркета предлагают выгодно подготовиться к 8 Марта. Для этого на многих товарах будет наблюдаться скидка около 30%. Под этот список попадают: конфеты, чай, фрукты, овощи, мясо, полуфабрикаты, молочная продукция, соусы, кофе, вермишель, детская продукция. Также при покупке товара на сумму более 1500 рублей, клиенту супермаркета предлагают 10% скидку.