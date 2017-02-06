Акции в «Пятерочке» с 7 февраля 2017: клиентов сети порадуют снижением цен на продукты

В «Пятерочке» были запущены очередные акции, благодаря которым клиенты сети могут сэкономить на покупках. Выгодные предложения продлятся на протяжении семи дней.

Акция стартует 7 февраля. На протяжении недели клиентам предлагают привлекательные условия на покупку кондитерских, мучных изделий, мяса, различных напитков, фруктов, овощей и других продуктов. На полках магазинов клиенты увидят снижение цен практически в 1,5 раза. Также супермаркет организовал по понедельникам и средам суперпредложения, о которых можно будет узнать с помощью специальных ценников.

Напомним, недавно клиент «Пятерочки» в Камышине поскандалил с работниками супермаркета и пригрозил взрывом магазина. Молодой человек, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, во время скандала у него в руках находился неизвестный предмет. Приехавшие на место инцидента правоохранительные органы заявили, что на территории супермаркета не было найдено никакого подозрительного предмета. Несмотря на это, на юношу было заведено уголовное дело. Задержанным оказался 35-летний безработный житель города.

«Магазин был оцеплен, проведена эвакуация 30 человек», — рассказала Марина Агаркова, которая является специалистом по связям МО МВД.