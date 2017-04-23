Акция «Аллеи Славы» РФ продолжается. В голосование уже включились жители 1570 городов во всей России. На данный момент лидером голосования в акции является Санкт-Петербург, набравший 98408 голосов.

В России продолжается акция «Аллеи Славы», голосование за право получить в своем городе свою аллею набирает обороты. Всего россияне проголосовали за 1570 городов. Организатором этой акции стал питомник растений «Экоплант». Активисты планируют бесплатно высадить 9000 деревьев в городах победителях акции, которые с помощью голосования определяют жители РФ.

Необходимо отметить, что социальный проект был организован к 9 Мая. Организаторы были удивлены ажиотажу, поэтому для честного голосования они приняли решение разделись города на 3-и категории. В первую категорию входят крупные города, численность населения которых более 500000 человек, вторая категория – до 500000 человек, а третья – до 100000 человек. Всего будет выбрано по пять городов из каждой категории. На эту минуту лидерами крупных городов является Санкт-Петербург, Казань, Москва, Тула и Ростов-на-Дону. Опережают соперников города во второй категории: Красногорск, Иваново, Новочеркасск, Магнитогорск, Таганрог. Среди небольших населенных пунктов в пятерку входят: Мурино, Кирово-Чепецк, Ржев, Пикалёво, Курчатов.

Каждый желающий еще может отдать голос за родной город на сайте http://аллеи-славы.рф, голосование продлится до 30 апреля.