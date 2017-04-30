Акция «Надоел» прошла в городах РФ: Ходорковский положительно оценил протестные митинги

Михаил Ходорковский, который является основателем общественного движения «Открытая Россия», назвал акцию «Надоел» успешной. Политический деятель считает, что задержание активистов во время митингов можно назвать «неадекватным».

Организаторами акции «Надоел», которая прошла в городах РФ, стали Михаил Ходорковский и его общественная организация «Открытая Россия». Политический деятель считает, что прошедшие 29 апреля митинги были успешными. По его словам, несмотря на то, что людей запугивали, они все же решили принять участие в протестной акции. Стоит отметить, что целью митингов «Надоел» стало требование людей соблюдения российским лидером заложенного в конституции принципа сменяемости власти. Во время акции, активисты писали обращение к В.В.Путину. Ходоковский отметил, что все эти обращения были поданы в администрацию президента.

Митинги в городах России были немногочисленные, наиболее массово он прошел в Санкт-Петербурге. В некоторых городах это был одиночный пикет. Несмотря на это правоохранительными органами были задержаны нарушители закона, так как не везде данная акция была согласована с властями. Российскими силовиками 29 апреля были задержаны около сотни активистов. Больше всего нарушителей было в Питере, здесь в автозак попали несколько десятков человек. По мнению организатора митингов, задержание активистов «неадекватное проявление» со стороны местной власти.