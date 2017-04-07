Акция «Питер, мы с тобой» в память погибших питерцев собрала десятки тысяч человек по всей России

Памятная акция «Питер, мы с тобой» состоялась вечером шестого апреля в российских городах. Наиболее многочисленные акции собрались в Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице на мероприятие вышли как минимум десять тысяч человек.

Вечером шестого апреля десятки тысяч человек по всей России вышли на главные площади своих городов чтобы почтить память жертв террористической атаки в питерском метро. Наиболее многочисленным оказались акции в центральной и северной столицах России. В частности, в Москве, по некоторым данным, на акцию «Питер, мы с тобой» вышли не менее десяти тысяч человек. Главные мероприятия в городе проводились на Манежной площади, — сообщает ТАСС.

Неравнодушные москвичи устроили мероприятие в формате «вечер-концерт». Участники акции также оставили цветы и зажженные свечи у мемориала город-герой Ленинград. Некоторые москвичи отметили, что поддерживают питерцев и прекрасно понимают, что им пришлось пережить, поскольку Москва ранее тоже становилась объектом террористической атаки.

Параллельным курсом тысячи человек собрались почтить память жертв теракта у «Технологического института» в Санкт-Петербурге. Именно к этой станции двигался поезд, в вагоне которого произошел взрыв. В других российских городах тысячи людей тоже устроили вечер памяти.

Напомним, ужасный теракт произошел днем третьего апреля на «Сенной Площади» в северной столице России. Не менее тринадцати человек погибли и более пятидесяти пострадали в результате взрыва, который устроил террорист-смертник.