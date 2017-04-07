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Памятная акция «Питер, мы с тобой» состоялась вечером шестого апреля в российских городах. Наиболее многочисленные акции собрались в Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице на мероприятие вышли как минимум десять тысяч человек.

Акция «Питер, мы с тобой» в память погибших питерцев собрала десятки тысяч человек по всей России
Фото: msk.kp.ru

Вечером шестого апреля десятки тысяч человек по всей России вышли на главные площади своих городов чтобы почтить память жертв террористической атаки в питерском метро. Наиболее многочисленным оказались акции в центральной и северной столицах России. В частности, в Москве, по некоторым данным, на акцию «Питер, мы с тобой» вышли не менее десяти тысяч человек. Главные мероприятия в городе проводились на Манежной площади, — сообщает ТАСС.

Неравнодушные москвичи устроили мероприятие в формате «вечер-концерт». Участники акции также оставили цветы и зажженные свечи у мемориала город-герой Ленинград. Некоторые москвичи отметили, что поддерживают питерцев и прекрасно понимают, что им пришлось пережить, поскольку Москва ранее тоже становилась объектом террористической атаки.

Параллельным курсом тысячи человек собрались почтить память жертв теракта у «Технологического института» в Санкт-Петербурге. Именно к этой станции двигался поезд, в вагоне которого произошел взрыв. В других российских городах тысячи людей тоже устроили вечер памяти.

Напомним, ужасный теракт произошел днем третьего апреля на «Сенной Площади» в северной столице России. Не менее тринадцати человек погибли и более пятидесяти пострадали в результате взрыва, который устроил террорист-смертник.

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