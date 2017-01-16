Акция в «Пятерочке» с 17 января 2017 года: сеть снизила цены на продукты

В российской сети «Пятерочка» начнется очередная акция, которая продлится до 23 января. Каждый желающий сможет приобрести сладости, фрукты, крупы, мясо, детское питание, молочные продукты и многое другое по сниженным ценам. Об этом передает одно из российских изданий.

Необходимо уточнить, что магазин часто проводит интересные акции, которые позволяют клиентам сети сэкономить на продуктах. Недавно стали известны итоговые результаты сети за прошлый год. Так, в магазинах наблюдался уверенный рост. За первые девять месяцев 2016 года выручка увеличилась около 28%, что говорит о 740 млн руб. В третьем квартале прошлого года были открыты еще 623 магазина. Стоит отметить, что это является треть частью годового плана.

«Рост сети гарантировался благодаря правильному и очень востребованному во время кризиса позиционированию – «эконом магазин». Хотя сеть и не имеет самые дешевые цены. Исследования, которые были сделаны по заказу региональной сети, показали, что самые низкие цены в прошлом году можно было встретить в «Магните». Данный случай является именно тем, когда маркетинг намного сильнее здравого смысла», — заявил Виталий Цветков, который является руководителем «Градиент Альфа».