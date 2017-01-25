Актировка Сургут: 25 января ученики начальной школы первой и второй смен остаются дома

Актировки снова пришли в школы Сургута. Ученики первой и второй смен в неполном составе, но останутся по домам в связи с экстремальной погодой сегодня, 25 января.

Городской образовательный департамент решил оставить учащихся школ города Сургут дома. Правда, актировка коснется не всех, а только определенных классов. Первая смена в неполном составе получила освобождение от занятий – в школы идут только ученики старше четвертого класса. С первого по четвертый – остаются дома.

Вторая смена получила дополнительный выходной начиная со второго и по шестой классы. Все старшие школьники идут на занятия планово.

При этом родители школьников имеют право самостоятельно принимать решения о том, идти ребенку или не идти в школу. В случае если школьник плохо себя чувствует или проявляет даже малейшие симптомы простуды, родителям рекомендуется оставить его дома. Дети, оставшиеся дома, будут «догонять» школьную программу по дистанционному обучению.

Погодные условия в Сургуте и Югре вновь ухудшились. По состоянию на текущий момент, утро 25 января, в городе сохраняется температура на уровне -27 градусов. Относительно сильный ветер усиливает фактические ощущения еще на несколько градусов.

Тем не менее, прогнозы синоптиков достаточно обнадеживающие в плане температуры воздуха. В ближайшие два дня температура останется относительно низкой, но будет постепенно повышаться. Поэтому школьники вряд ли смогут рассчитывать на актировки с начала новой учебной недели.