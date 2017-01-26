Актировка Сургут 26 января: первая и вторая смены остаются дома

Актировка вновь введена властями в городе Сургут. Школьники определенной возрастной категории сегодня, 26 января, вновь остаются дома. Температура воздуха в Сургуте сегодня достигала -30 градусов.

В настоящее время немного потеплело. Столбики термометров показывают – 28 градусов по Цельсию. Немного усиливает мороз относительно слабый ветер. Однако по сравнению со вчерашними показателями в городе похолодало. Таким образом, некоторые ученики снова остаются дома.

Городские власти Сургута ввели актировку для начальной школы, а также для средних классов первой смены. Вторая смена тоже в неполном составе идет на занятия — уроки отменены для начальных классов второй смены. В первой половине дня на уроки пойдут только ученики девятого и старших классов. Все остальные школьники останутся дома и пройдут дистанционное обучение. А вот на вторую смену отправятся почти все классы, за исключением начальных – ученики второго, третьего и четвертого классов остаются дома.

По прогнозам синоптиков, уже с завтрашнего дня, 27 января, в Сургуте и регионе должно потеплеть. Потеплеет настолько, что актировку можно будет отменить для всех возрастных категорий в местных школах.

Правда, точных прогнозов пока делать нельзя. Ученикам же и их родителям стоит дождаться официального заявления от городских властей. Сообщения об актировках появляются на городском портале Сургута с регулярными обновлениями информации.