Актировка Сургут сегодня: ученики первой и второй смены частично остаются дома

Школьники города Сургут сегодня, 13 января, остаются дома. Городской образовательный Департамент принял решение отменить занятия для некоторых возрастных категорий учеников из-за сильных морозов.

Согласно решению Департамента, в пятницу дома остаются ученики первой и второй смены. На первую смену в школы отправятся только старшеклассники. Ученики с первого по восьмой классы включительно сегодня останутся дома.

Вторая смена тоже частично не идет в школу. Правда, актировка коснется только начальных классов. Так, ученики со второго по четвертый классы включительно на занятия не пойдут.

Все школьники, которые остаются сегодня дома, будут работать по программе удаленного обучения. Для местных школ отмена занятий – привычное дело. Погода тут бывает «экстремальной» достаточно часто. Впрочем, потепление должно прийти в город совсем скоро – уже с понедельника температур воздуха прогреется как минимум на 10 градусов.

Сегодня, 13 января, в городе сохраняется сильный мороз. Утром в Сургуте были зафиксированы -29 градусов. К текущему часу потеплело до -28 градусов. Тем не менее, даже несмотря на фактическое отсутствие ветра, такие погодные условия являются весомой причиной для отмены занятий для начальной и средней школы.

Завтра, в субботу, погода в Сургуте останется столь же суровой. Синоптики обещают не выше -29 градусов днем. Воздух прогреется до приемлемых -18 только с понедельника.