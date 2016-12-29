В поселке Таежный решили проблему с электроснабжением

Российские активисты помогли поселку Таежный. Ими была налажена проблема со светом. Об этом передает российское издание. Необходимо отметить, что жители данного поселка 21 год жили без электричества. Причиной этого стала похищение 30 км проводов электроснабжения.

На восстановление необходимо было потратить около 40000000 руб. На сегодняшний день в населенном пункте проживают 60 человек, электроэнергию они получают с помощью генератора, который работает в сутки 8 часов. Этой весной данное устройство вышло из строя, после ремонтных работ возникли перебои с топливом, поэтому люди вынуждены были прожить до текущего месяца без света. В селе также отсутствует мобильная связь. ОНФ решили направить заявку районному и поселковому главе, чтобы власти предприняли меры для устранения проблемы. В итоге 21 декабря в населенный пункт было привезено 2 тонны топлива, данного запаса должно хватить до конца зимы. Николай Будуев, который является депутатом Госдумы, обещает после новый завоз.

«Свет восстановлен. Здесь находятся почта, школа, интернат, магазин. Жители довольны условиями проживания, переезжать не планируют никуда, они хотят чтобы был хотя бы свет. Произошло собрание жителей, на котором выбрали старосту, мы будем вместе контролировать ситуацию», — рассказал депутат.