Альбина Матюнина была освобождена из СИЗО: трансгендер получил два года условного срока

В Новочеркасске Альбина Матюнина была освобождена из СИЗО. Такое решение было принято судом 2 декабря 2016 года. На сегодняшний день трансгендер стоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Аксайского района.

«В новочеркасском СИЗО №3 Матюнина находилась на протяжении месяца, жалоб относительно ее содержания не поступало. Для нее обеспечили безопасное содержание, медицинский осмотр. Из-за ее особого статуса, ее содержали в отдельной камере. Что касается мужского СИЗО, она никогда там не была. В нашем изоляторе находятся мужчины и женщины, они расположены в разных камерах, а также подростки», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

Сообщалось, что трансгендеру грозила колония-поселение, но суд вернул условный срок в 2 года.

Напомним, 6 лет назад Алексея Матюнина приговорили к 2 годам условного заключения по причине воровства из кассового аппарата магазина 1800 руб. Через пару лет он вместе со своим братом-близнецом приняли решение по смене пола. Так, они стали Альбиной и Евой, после поехали покорять столицу РФ. В это время они были объявлены в розыск, так как после переезда не появлялись по месту прописки в УФСИН. После того, как Алексей (Альбина) был задержан во время получения паспорта, его отправили в столичное СИЗО, а после в новочеркасский изолятор.