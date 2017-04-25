Александр Богомоев получил разрыв селезенки во время драки: подробности пьяного конфликта

Боец Александр Богомоев находится в реанимации в результате серьезной травмы, полученной во время драки, произошедшей на банкете организованном после детского турнира. У спортсмена произошел разрыв селезенки, он был прооперирован.

На днях бойца Богомоева госпитализировали в больницу по причине ушиба мозга, тупой брюшной травмы, разрыва селезенки. Эти ранения спортсмен получил в результате конфликта, который произошел на торжестве, посвященном окончанию турнира для детей. Мероприятие проходило в Усть-Ордынский, на нем российский боец стал почетным гостем.

Между Баиром Ильиным и Антоном Асалхановым началась драка, Богомоев решил заступиться за одного из участников конфликта. В СК РФ сообщили, что мужчины были пьяны. Стало известно, что ножевые ранения получил Ильин. Врачи заявили, что у него пробита почка и легкое. Что касается Богомоева, против него применили обрез трубы, которым он и получил удар в живот, что вызвало обильную кровопотерю. Российского бойца медицинские работники во вторник планируют перевести из реанимации. Еще один участник конфликта был избит обухом топора, травмы наносили по голове. Сейчас депутат Асалханов находится в больнице под охраной.

Напомним, спортсмен вольного стиля является членом российской сборной, неоднократно становился чемпионом, призером первенств РФ и победителем Европейских игр.