Александр Бугаев стал главой Росмолодежи, где ранее работал замруководителем. Данная новость была сообщена на правительственном сайте.

Вчера на официальном правительственном сайте появилось распоряжение, исходя из которого, Александр Бугаев назначается руководителем Федерального агентства, занимающегося делами молодежи. Данный указ был подписан Дмитрием Медведевым.

Напомним, мужчина являлся студентом государственного агроинженерного университета им.Горячкина, изучал социологию в академии хозяйства и государственной службы. Первым местом работы стал департамент семейной, молодежной политики столицы РФ. Во время деятельности в префектуре на Юго-Западном округе города его назначили зампрефекта. В его обязанности входила работа с населением, журналистами, отвечал за рекламу. Ранее у Бугаева уже имеется опыт работы в Росмолодежи, здесь он был замом руководителя. Также мужчина успел поработать начальником департамента, отвечающего за работу по сибирскому и дальневосточному региону делами российского лидера.

В социальной сети на общественного деятеля до сегодняшнего назначения российским премьером подписано до 2000 человек.