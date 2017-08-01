В Приморье чиновник от образования Александр Евсеев потерял работу из-за фотографий с извращениями, которые он загрузил в Сеть. Департамент образования и науки решил, что в его стенах не будет работать аморальный и явно больной человек – Александр на снимках ел нечистоты и запивал их уриной.

Пользователи анонимного скандального форума «Двач» разоблачили извращенца, который на поверку оказался чиновником из Приморья. Сначала все просто смеялись над человеком, который ел нечистоты, только потом под компрометирующими фотографиями появились сканы документов на имя Александра Евсеева, чиновника из Приморья. Все, кто знал извращенца по работе, связанной с образованием, наукой и детьми, сейчас в шоке – они подпускали к подрастающему поколению страшного человека. Руководитель проекта, касающегося безопасности детей, Майя Ш. называет поведение своего коллеги девиантным. Извращенец как-то умудрился выглядеть нормальным, пройти все проверки и попасть на госслужбу. Данное извращение по-научному называется «копрофилия».

Некоторые СМИ утверждают, что Александра Евсеева кто-то «подсидел», используя фотошоп, а сам чиновник не дает комментариев, «залег на дно» и прячется от людей. В свою очередь, органы государственной власти сделали свои выводы – нужно ужесточать конкурс на замещение вакантных должностей на государственной службе, диплома в таких случаях мало. Нужно ввести тестирование, выявляющее девиантное поведение и явные психические отклонения соискателя должности в госаппарате.