Александр Кокорин может сдать свое авто в столичный ломбард

Недавно Александр Кокорин был задержан правоохранительными органами за езду по полосе встречного движения. После этого случая футболисту поступило предложение отдать свое авто в ломбард.

«Обожаем футбол и переживаем за Кокорина, у которого на сегодняшний день достаточно проблем, поэтому мы предлагаем ему свою помощь. Он родом из Питера, его авто находится в столице РФ, скоро могут и водительские права отобрать. Наш паркинг крытого, евро типа, хорошо охраняют, расположен в центре столицы. Мы не преследуем цель заработать на спортсмене, а только желаем оказать помощь быстрее преодолеть сложный жизненный период», — говорит Александр Довбня, который является исполнительным директором «Автоломбарда 38».

Также мужчина заявил, что гарантированно выплатит Кокорину 90% от реальной цены машины и обещает ее абсолютную сохранность. Необходимо отметить, что знаменитость владеет «Бентли».

Напомним, в «Зените» уже определен состав для начала матча, проходящего в рамках восемнадцатого тура Премьер-лиги. В воротах болельщики увидят Лодыгина, в обороне Кришито, Анюкова, Жиркова, Нету, в полузащите сыграет Гарсия, Данни, Жуллиано, Маурисио. В качестве атакующих – Кокорин, Дзюба.