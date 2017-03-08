Умерший в 82 года актер Александр Кузнецов неизвестен современному зрителю, но его буквально обожали бабушки современных россиян. Тогда обаятельных, добрых актеров любили больше, чем современных однотипных «мачо». Александр Всеволодович за годы жизни многое успел – он был актером, режиссером, сценаристом и писателем, но его главная роль по жизни – педагог.

Ранее СМИ писали, что из-за того, что в российском кинематографе два Кузнецова Александра с разными отчествами и возрастами, произошла неприятная путаница. Часто журналисты «хоронят» однофамильцев, досконально не проверив информацию. Тому актеру Кузнецову, который жив и здравствует, всего 57 лет. Он тоже сценарист и тоже педагог по театральному искусству, но статья в Википедии гласит, что он не собирается даже болеть. Исполнитель роли Джека Восьмеркина имеет право потребовать у прессы опровержений. Роли Александра Константиновича Кузнецова тоже по большей части не главные, но он подобно покойному тезке, — «актер второстепенной роли», в том числе и в американских фильмах.

Александр Константинович заявил СМИ: умирать необычно, даже на страницах «желтой прессы». У него и умершего Александра Всеволодовича даже разные типажи, неужели было так трудно найти фильм «Иностранка» о внучке эмигрантки и убедиться? «Баллада о солдате» и «Там на неведомых дорожках» — прекрасные фильмы, но они ни часового, ни Домового в них не играл. Ощущения, конечно, «удивительные», умирать даже в воображении – необычно, но журналистам надо быть повнимательнее. Актер не собирается наказывать авторов данной «газетной утки», но друзей и родных они очень хорошо напугали.