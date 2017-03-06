Александр Кузнецов: от чего умер актер «Баллады о солдате»?

Александр Кузнецов, игравший в «Балладе о солдате», умер от инсульта. 82 года – очень почтенный возраст, потому смерть наступила вчера в больнице города Москвы. Ученица Кузнецова актриса Татьяна Лютаева пишет в соцсети, что ее любимого наставника по ВГИКу, актера и педагога не стало, прощание с ним состоится при Первой градской больнице завтра в час дня.

Актер не сильно запомнился своими ролями в кино, которых было немного, гораздо больше он сделал как педагог ВГИКа и писатель, но играть никогда не отказывался, особенно для детей. Он и творил очень много именно для детей: играл доброго Домового в фильме «Там на неведомых дорожках», писал в соавторстве сценарий картины «Когда я стану великаном». Но жизнь Кузнецова прошла на подмостках Московского театра миниатюр. СМИ отмечают, что уходит целое поколение тех, кто умел играть, любить, чувствовать, исполнять роди ради любви к искусству, а не гонораров. Так на 80-ом году жизни умерла знаменитая «Катя Иванова» — «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова Светлана Карпинская.

На панихиде будут вспоминать, чем запомнился актер, режиссер, сценарист и литератор за свою долгую жизнь. Спектаклей Кузнецов как режиссер поставил гораздо больше, чем играл в них. Роли в кино у него были эпизодические и второстепенные, но зато яркие и колоритные. Не будучи героем-любовником, Кузнецов играл смешных и очень добрых, обаятельных персонажей. Повар у итальянцев в исторической картине «Они шли на Восток», дядя-милиционер в «Иностранке» о внучке эмигрантов, попавшей в СССР, – неполный список ролей Кузнецова. Актер решил, что он намного лучше проявит себя сценаристом и в режиссуре и потому поступил на Высшие куры для сценаристов. В фильмах по своим сценариям режиссер мог засветиться в эпизодической роли, играли другие, зато как играли. Студенты помнят доброго, очень демократичного преподавателя, который ни разу ни на кого даже не накричал. Одна из таких студенток всех оповещает о похоронах учителя.