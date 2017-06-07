Компания Александра Мамута «Стрелка» начала работу по разработке нового облика самых крупных российских городов. Более двухсот общественных мест получат новую жизнь через обновленный дизайн и реконструкцию по общепринятым стандартам благоустройства. Правительство РФ уже заключило с Мамутом соответствующий контракт.

Этим летом 210 популярных общественных мест в самых крупных городах по всей России будут реконструированы при помощи средств компании «Стрелка», которой руководит бизнесмен Александр Мамут.

По условиям заключенного правительством РФ со компанией «Стрелка» контракта, уже к осени запланировано преобразить сорок городов. Масштабная реконструкция коснется набережных, площадей, улиц и парков. Всего на благоустройство будет выделено 26 миллиардов рублей, еще шестнадцать миллиардов предоставят местные бюджеты. Принять участие в финансировании проекта могут также и обычные жители.

Напомним, что в сентябре 2016 года Александр Мамут и его компания заключила контракт почти на четыре миллиарда долларов с Фондом единого института развития в жилищной сфере. Договоренности касались разработки программы по повышению качества жизни в российских моногородах. На счет «Стрелки» уже поступило 882 миллиона рублей, остальную часть средств Мамут получит после выполнения всех своих обязательств.

Намеченные принципы благоустройства городов похожи на те, которые Мамут и его компания внедряют в рамках московской программы под названием «Моя улица».