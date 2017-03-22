Александр Панайотов заявил, что обязательно поедет на «Евровидение»

«Серебряный голос России» Александр Панайотов заявил, что обязательно споет на «Евровидении», но не в Киеве и не в этом году. Он не собирается «подсиживать» Юлю Самойлову и лишать ее мечты – это может сделать СБУ Украины. Конкурс будет его рано или поздно, а Самойлова достойна только уважения.

Долгое время таблоиды и СМИ пророчили на «Евровидение» этого года Александра Панайонова, Елену Темникову, Дарью Антонову, о девушке с неизлечимым заболеванием речь не велась, потому кандидатка «Первого канала» удивила многих. Но Панайотов тут же отметил, что «девушка с большим сердцем» и огромным мужеством обязательно всех очарует на «конкурсе Старого Света» и войдет в «лучшую пятерку». А он подождет: его карьера после шоу «Голос» пошла вверх, работа есть. Тем более концертный директор певца – его же любимая женщина: недавно Александр и Екатерина Коренева выложили фото, где они едут в Иваново – «город невест». До этого пара отдыхала в Таиланде, а это выходит за рамки деловых отношений. Концерт в «Крокус Сити Холе» вернут Панайотова публике как полноценного сольного певца.

Сейчас за присутствие Юлии Самойловой в Киеве ведется нешуточная борьба, а Александр желает исполнительнице удачи. С СБУ Украины не согласен МИД России: это бесчеловечно отнимать у человека в коляске заветную мечту. Потому замминистра МИДа РФ Григорий Карасин будет отстаивать кандидатку, а иначе — бойкот. Россия не будет за короткое время искать певца вместо Самойловой и песню вместо «Горит пламя».