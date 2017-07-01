Александр Тихонов резко высказался по поводу слов Анфисы Резцовой

Анфиса Резцова резко выразилась о том, как спортсменки попадают в российскую сборную. По ее утверждению, тренера склоняют биатлонисток к интимной близости. Также бывшая лыжница добавила, что такая практика существует с 90-х годов. Александр Тихонов прокомментировал данное заявление.

Недавно Анфиса Резцова, которая является бывшей биатлонисткой и лыжницей, заявила, что спортсменки в сборную попадают через постель. По ее утверждению, подобная практика имеет место быть с 90-х годов. Это заявление прокомментировал Александр Тихонов, который не понаслышке знает всю «кухню» изнутри, так как является четырехкратным олимпийским чемпионом. По его словам, за всю карьеру он никогда не сталкивался с подобными ситуациями, когда спортсменки попадали в сборную РФ благодаря интимной близости с тренером.

Тихонов отметил, что очередное интервью Резцовой шокировало его, так как ее заявления являются глупостью.

«Такие высказывания оставляют больше вопросов не к людям, которые работали тогда в сборной, а к самой великой спортсменке», — говорит Тихонов.

Спортсмен утверждает, что лично знаком с тренерами того времени и может с уверенностью заявить, что слова Резцовой вранье. Он считает, что распространение подобных слухов биатлонисткой является оправданием неудачной попытки возврата в спорт в конце 90-х. Стоит отметить, ранее спортсменка говорила о допинге и поливала грязью спорт России.

«Бросая тень на наш биатлон, ты, Анфиса, подставляешь и свою дочь. Она что, тоже пробилась в команду не по спортивному принципу?», — обратился к биатлонистке спортсмен.

Тихонов считает, что говорить правду нужно, так как благодаря ей решаются проблемы спорта, но распространять заведомо лживые сведения не стоит.