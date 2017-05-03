Алексей Бучельников был хорошим, отзывчивым товарищем, всегда стремился к знаниям, — вспоминает однокурсник военного советника, погибшего в Сирийской Республике. Похороны А. Бучельникова прошли в Екатеринбурге, во вторник. Посмертно его представили к гос.награде.

Однокурсник погибшего недавно в Сирии подполковника и военного советника Алексея Бучельникова, отозвался о нем, как о неординарном человеке. Юрий, так зовут однокурсника, рассказал журналистам, что вместе с Бучельниковым в 1995 году поступил в артиллерийское училище Екатеринбурга. По его словам, Алексей был хорошим офицером и отзывчивым товарищем, друзья часто обращались к нему в критических ситуациях за помощью. В учебе он тоже преуспевал и, вообще, тянулся к знаниям.

По сообщению информационного агентства “Новости”, сообщение о смерти военного советника поступило от Минобороны во вторник, второго мая. А. Бучельников был отправлен в Сирию вместе с группой других военных советников. Перед ними ставились различные задачи по обучению сирийцев, служащих в артиллерийских войсках. Во время выполнения очередной операции, подразделение Бучельникова обстреляли снайперы со стороны боевиков. Сам Бучельников получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. К госнаграде его представили посмертно. Похороны военного советника прошли в среду, в городе Екатеринбурге.

Напомним, что всего, во время военных действий в Сирийской Республике, погибло тридцать пять россиян. Последний трагический случай произошел двадцатого апреля, когда при защите военного гарнизона был застрелен майор Сергей Бордов.

За отличную организацию действий местных военнослужащих, в результате чего, боевики не смогли прорваться в жилой городок, Бордов также был представлен к гос.награде посмертно.