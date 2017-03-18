Алексей Навальный не смог провести встречу с волонтерами в Томске из-за угрозы взрыва

В Томске планировалась встреча Алексея Навального с волонтерами предвыборного штаба региона, но она была прервана по причине угрозы взрыва.

В правоохранительные органы города Томска поступил анонимный звонок, в котором заявили о взрывном устройстве, находящемся в здании, где намечена встреча Навального. Необходимо отметить, что 17 марта в городе состоялось открытие предвыборного штаба политика в этом регионе. Навальный планирует принять участие в президентских выборах, которые должны пройти в РФ в следующем году.

После проведения пресс-конференции, на которой Навальный ответил на все интересующие вопросы сотрудников СМИ, мужчина направился на запланированную им встречу.

«В самом начале в помещение вошел сотрудник правоохранительных органов и заявил о поступлении сообщения от анонима, в котором говорится о заложении взрывного устройства в этом здании. Поэтому всех присутствующих попросили экстренно переместиться на улицу. На встречу пришли около 200 человек. Несмотря на это, волонтеры не захотели уходить, но после полиции все же удалось убедить людей», — говорит источник.

Региональное УМВД пока не прокомментировало этот инцидент.